В США заявили о создании в Китае ядерного оружия нового поколения

Разведка США заявила о создании в Китае ядерного оружия нового поколения, пишет CNN.

По данным телеканала, речь идет о создании ракет, способных нести несколько ядерных минибоеголовок, а также о тактическом ядерном оружии малой мощности, которого у Китая не существовало. Разведка связывает разработку вооружения с испытаниями, которые Пекин якобы провел в июне 2020 года, о которых ранее заявлял заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.

В посольстве Китая в Вашингтоне отреагировали на эти данные, назвав их политической манипуляцией и попыткой очернить ядерную политику страны, не имеющими под собой никакой основы. Там также выразили мнение, что США подобными заявлениями ищут предлог для возобновления собственных испытаний.

