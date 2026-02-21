Трамп принял решение о повышении пошлин на импорт в США до 15%

Президент США Дональд Трамп принял решение повысить так называемые глобальные пошлины на импорт в Соединенные Штаты с нынешних 10% до 15%.

Об этом он сообщил в Truth Social.

"Я, как президент США, начиная с настоящего момента, повышаю глобальную пошлину в размере 10% в отношении стран, многие из которых десятилетиями "обдирали" США и не несли за это никакого наказания (до моего прихода), до в полной мере допустимого и проверенного с юридической точки зрения уровня в 15%", - указал хозяин Белого дома.

"В течение следующих нескольких месяцев администрация Трампа определит и введет новые, правомерные с юридической точки зрения пошлины", - пообещал он.

В пятницу Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт из всех стран в размере 10%. В опубликованном позже сообщении Белого дома указывалось, что эта дополнительная пошлина вступит в силу 24 февраля и будет действовать в течение 150 дней. Одновременно американская администрация сообщила, что США после соответствующего решения Верховного суда отменили действие пошлин, введенных под предлогом закона о чрезвычайном положении.

Верховный суд США в пятницу признал превышением полномочий введение американской администрацией импортных пошлин против других стран под предлогом закона об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (IEEPA). В то же время высшая судебная инстанция не пояснила, должны ли США вернуть уплаченные им ранее в качестве пошлин деньги.

Источник: ТАСС