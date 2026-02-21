В Вашингтоне введено чрезвычайное положение

Президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне (округ Колумбия) из-за разлива канализации в реку Потомак.

Об этом сообщило Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

«Трамп одобрил объявление чрезвычайного положения в округе Колумбия», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что прорыв канализации в столичную реку по-прежнему оказывает влияние на экологическую ситуацию, а решение американского лидера позволит координировать работу по их устранению.

19 февраля мэр Вашингтона Мюриэль Боузер объявила чрезвычайную ситуацию (ЧС) в городе в связи с разливом канализации в реку Потомак.

До этого Трамп заявил, что в соседнем с Вашингтоном штате в результате попадания тысяч тонн сточных вод из канализации в реку Потомак происходит экологическая катастрофа. В происходящем американский лидер обвинил губернатора штата Мэриленд, демократа Уэса Мура. По словам Трампа, местные власти не могут справиться с прорывом канализации, который спровоцировал сброс сточных вод в реку.

Источник: Газета.ру