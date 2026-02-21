 США прекратили действие некоторых пошлин после решения ВС | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

США прекратили действие некоторых пошлин после решения ВС

First News Media09:21 - Сегодня
США прекратили действие некоторых пошлин после решения ВС

США отменили действие некоторых таможенных пошлин после соответствующего решения Верховного суда. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Белого дома.

Из него следует, что прекращается действие пошлин, введенных под предлогом закона о чрезвычайном положении. В частности, речь идет о пошлинах, введенных США в апреле 2025 года на продукцию из 185 стран и территорий. Кроме того, прекращается действие пошлин, введенных в отношении Китая, Мексики и Канады под предлогом борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков, а также против стран, закупавших нефть или газ у Венесуэлы. Кроме того, прекращено действие указа, согласно которому США в августе 2025 года ввели в отношении Индии дополнительные пошлины в размере 25% в связи с приобретением ею российской нефти. Действие этих пошлин было прекращено 7 февраля. Также прекращено действие указов, согласно которым США могли ввести пошлины в отношении государств, поставляющих нефть на Кубу, а также стран, импортирующих товары или услуги из Ирана.

Соответствующие указы "более не должны действовать", а взимание пошлин, предусмотренных ими, "должно быть прекращено как можно скорее", отмечается в документе.

Ранее президент США Дональд Трамп на фоне решения Верховного суда страны против применения механизма импортных пошлин заявил о подписании указа, предусматривающего введение 10-процентных пошлин на импорт из всех стран. Они вступят в силу 24 февраля и будут действовать на протяжении 150 дней.

Верховный суд США признал превышением полномочий введение американской администрацией импортных пошлин против других стран под предлогом закона об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (IEEPA). В то же время высшая судебная инстанция не пояснила, должны ли США вернуть уплаченные им ранее в качестве пошлин деньги.

2 апреля 2025 года американский лидер объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Позднее он менял тарифную ставку на импорт товаров из некоторых стран. 29 августа апелляционный суд в федеральном округе Колумбия признал, что глава государства не обладал необходимыми полномочиями для введения многих из объявленных им пошлин. Американская администрация 4 сентября обратилась в Верховный суд с просьбой отменить упомянутое постановление.

Источник: ТАСС

Поделиться:
180

Актуально

Политика

Белый дом опубликовал фото рукопожатия Ильхама Алиева и Никола Пашиняна на ...

Политика

Обнародована повестка следующего заседания Милли Меджлиса

Xроника

Ильхам Алиев поздравил президента Словении

Мнение

От лоббизма к уличной истерике: дешевое шоу и громкий провал

Общество

В Азербайджане автомобиль сбил пожарных, один из них погиб

США прекратили действие некоторых пошлин после решения ВС

Инцидент на границе в Ярдымлы: пресечена попытка незаконного перехода из Ирана

Трамп назвал «позорным» решение Верховного суда по пошлинам

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

Liv Bona Dea требует более 220 тысяч манатов от владелицы сети «Али и Нино»

Завтра в Баку ожидается до 20 градусов тепла

Узерлик за границей вне закона: Официальное предупреждение гражданам

В Баку приостановлена деятельность известного ресторана - ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

В Азербайджане автомобиль сбил пожарных, один из них погиб

Сегодня, 09:45

США прекратили действие некоторых пошлин после решения ВС

Сегодня, 09:21

The New York Times: США наращивают военное присутствие в Иордании

Сегодня, 09:10

В Иране опубликовали полный список погибших во время акций протестов в январе

Сегодня, 09:00

Трамп намерен ввести 10%-ные пошлины на все импортируемые в США товары

Сегодня, 00:00

Экс-принца Эндрю могут исключить из очереди на трон

20 / 02 / 2026, 23:40

Продажи плюшевых орангутанов IKEA выросли после истории обезьянки Панча

20 / 02 / 2026, 23:35

Инцидент на границе в Ярдымлы: пресечена попытка незаконного перехода из Ирана

20 / 02 / 2026, 23:20

Обнародована повестка следующего заседания Милли Меджлиса

20 / 02 / 2026, 23:00

В Азербайджане состоится 15-е заседание министров экономики и торговли Организации тюркских государств

20 / 02 / 2026, 22:40

Трамп назвал «позорным» решение Верховного суда по пошлинам

20 / 02 / 2026, 22:20

В Наримановском районе произошел пожар в жилом доме, жители эвакуированы — ФОТО

20 / 02 / 2026, 22:00

Венгрия заблокировала кредит ЕС Киеву на €90 млрд

20 / 02 / 2026, 21:40

Первое видео на YouTube получило статус музейного экспоната

20 / 02 / 2026, 21:20

В Баку сгорел автомобиль - ВИДЕО

20 / 02 / 2026, 21:00

«Карабах» привезет в Азербайджан двух игроков из Нигерии

20 / 02 / 2026, 20:40

Верховный суд США признал решения Трампа по таможенным тарифам необоснованными

20 / 02 / 2026, 20:20

В WhatsApp появилась новая функция

20 / 02 / 2026, 20:00

Азербайджанские парапловцы завоевали 5 медалей на турнире в Беларуси - ФОТО

20 / 02 / 2026, 19:45

Трамп заявил, что рассматривает возможность нанесения ударов по Ирану

20 / 02 / 2026, 19:30
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36