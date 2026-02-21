Коалиция во главе с США выводит силы с военной базы на северо-востоке Сирии

Коалиция во главе с США начала вывод своих сил с военной базы "Касрак" на северо-востоке Сирии, сообщил телеканал Syria TV.

По его информации, конвои с персоналом и военной техникой направляются на территорию соседнего Ирака.

База "Касрак" расположена в окрестностях города Хасеке - административного центра одноименной провинции, населенной преимущественно курдами. Она считалась крупнейшим военным объектом западной коалиции на сирийской территории. Ранее войска США и их союзников покинули авиабазу "Харраб-эль-Джир" и тренировочный лагерь в Эш-Шаддади на юге провинции.

12 февраля военнослужащие коалиции были выведены с базы в Эт-Танфе на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании, которая позволяла контролировать стратегическое шоссе Дамаск - Багдад.