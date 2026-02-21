Дорожная полиция лишила водительских прав водителя-наркомана

Автомобиль марки Mercedes, которым управлял житель Сальянского района Алим Бабаев, был задержан сотрудниками Дорожной полиции на стационарном посту.

Как сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции МВД АР, в ходе проверки документов установлено, что водитель некоторое время назад уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

А. Бабаев, которого отвели на медицинское обследование в связи с подозрительными действиями, был признан находящимся под воздействием наркотиков.

За повторное совершение того же противоправного деяния А. Бабаев по решению суда был лишен водительских прав на 2 года и привлечен к административной ответственности.