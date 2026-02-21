 МВД Турции провело масштабные операции против наркоторговцев | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

МВД Турции провело масштабные операции против наркоторговцев

First News Media11:25 - Сегодня
МВД Турции провело масштабные операции против наркоторговцев

Министерство внутренних дел Турции объявило о проведении масштабных операций против наркоторговцев в пяти провинциях страны, сообщает TRT Haber.

В результате этих мероприятий были задержаны 346 человек, подозреваемых в распространении наркотиков. Операции прошли по 93 различным адресам. В них участвовали 635 полицейских и 13 служебных собак, специально обученных для поиска запрещённых веществ.

Кроме того, в ходе рейдов было изъято 83 625 психотропных таблеток, 11 килограммов наркотических веществ, значительное количество нелицензированного огнестрельного оружия, включая пистолеты и охотничьи ружья, а также различные приспособления для употребления наркотиков и высокоточные весы.

Поделиться:
212

Актуально

Политика

Президент Ильхам Алиев утвердил План мероприятий по обеспечению рационального ...

Общество

Сегодня отмечается Международный день родного языка

Общество

Запускаются автобусные рейсы Сумгайыт–Лачин

Политика

Обнародована повестка следующего заседания Милли Меджлиса

В мире

Основатель Wikipedia: Ресурсы на основе ИИ — карикатуры на энциклопедии

Президентские выборы в Украине могут пройти в этом году

В Тиране прошли массовые протесты

МВД Турции провело масштабные операции против наркоторговцев

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

Стрельба в Ереване: В больницу доставлены 7 пострадавших – один скончался - ОБНОВЛЕНО

Наоми Кэмпбелл уличили в связи с педофилом Эпштейном

На глазах у 5-летнего ребенка: В РФ супруги-азербайджанцы погибли, выпав из окна - ФОТО

В Женеве завершилась встреча Россия–Украина–США - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

S&P: Военная эскалация между Азербайджаном и Арменией в ближайшем будущем маловероятна

Сегодня, 12:49

В Баку погиб мотоциклист, врезавшийся в бордюр

Сегодня, 12:35

Основатель Wikipedia: Ресурсы на основе ИИ — карикатуры на энциклопедии

Сегодня, 12:32

Президентские выборы в Украине могут пройти в этом году

Сегодня, 12:17

Президент Ильхам Алиев утвердил План мероприятий по обеспечению рационального использования водных ресурсов в НАР

Сегодня, 12:12

В Тиране прошли массовые протесты

Сегодня, 12:04

Сегодня отмечается Международный день родного языка

Сегодня, 12:01

В Азербайджане завершена выплата февральских пенсий

Сегодня, 11:47

Запускаются автобусные рейсы Сумгайыт–Лачин

Сегодня, 11:30

МВД Турции провело масштабные операции против наркоторговцев

Сегодня, 11:25

Дорожная полиция лишила водительских прав водителя-наркомана

Сегодня, 11:14

В Азербайджане грузовик сбил пожарных, один из них погиб - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:51

Племянница Ильхамы Гулиевой освобождена из-под ареста

Сегодня, 10:48

Тиктокерша «Koti» арестована

Сегодня, 10:39

Цена Azeri Light на мировом рынке упала на 0,8%

Сегодня, 10:25

СМИ: Транспортировка нефтепродуктов из Азербайджана в Армению через Грузию стала дешевле

Сегодня, 10:19

США прекратили действие некоторых пошлин после решения ВС

Сегодня, 09:21

The New York Times: США наращивают военное присутствие в Иордании

Сегодня, 09:10

В Иране опубликовали полный список погибших во время акций протестов в январе

Сегодня, 09:00

Трамп намерен ввести 10%-ные пошлины на все импортируемые в США товары

Сегодня, 00:00
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36