МВД Турции провело масштабные операции против наркоторговцев

Министерство внутренних дел Турции объявило о проведении масштабных операций против наркоторговцев в пяти провинциях страны, сообщает TRT Haber.

В результате этих мероприятий были задержаны 346 человек, подозреваемых в распространении наркотиков. Операции прошли по 93 различным адресам. В них участвовали 635 полицейских и 13 служебных собак, специально обученных для поиска запрещённых веществ.

Кроме того, в ходе рейдов было изъято 83 625 психотропных таблеток, 11 килограммов наркотических веществ, значительное количество нелицензированного огнестрельного оружия, включая пистолеты и охотничьи ружья, а также различные приспособления для употребления наркотиков и высокоточные весы.