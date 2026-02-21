Запускаются автобусные рейсы Сумгайыт–Лачин
В рамках программы «Великое возвращение» с целью обеспечения граждан, переселившихся на освобождённые от оккупации территории, качественными транспортными услугами Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) организуется регулярный автобусный рейс Сумгайыт–Лачин.
Рейсы начнут выполняться с 23 февраля. Автобусы будут отправляться ежедневно с Сумгайытского автовокзала в 07:00, в обратном направлении — в 17:30. Стоимость проезда по маршруту Сумгайыт–Лачин установлена в размере 16,60 AZN.
Промежуточными остановками по маршруту определены города Ходжалы, Ханкенди и Шуша. Стоимость проезда составляет:
Сумгайыт–Ходжалы — 14,30 AZN,
Сумгайыт–Ханкенди — 14,80 AZN,
Сумгайыт–Шуша — 15,20 AZN.
Отмечается, что приобрести билеты можно только онлайн через портал «biletim.az».
Напомним, при покупке билета через портал «biletim.az» или мобильное приложение гражданам Азербайджана разрешение на въезд на освобождённые территории предоставляется автоматически.
Источник: АПА