Запускаются автобусные рейсы Сумгайыт–Лачин

В рамках программы «Великое возвращение» с целью обеспечения граждан, переселившихся на освобождённые от оккупации территории, качественными транспортными услугами Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) организуется регулярный автобусный рейс Сумгайыт–Лачин.

Рейсы начнут выполняться с 23 февраля. Автобусы будут отправляться ежедневно с Сумгайытского автовокзала в 07:00, в обратном направлении — в 17:30. Стоимость проезда по маршруту Сумгайыт–Лачин установлена в размере 16,60 AZN.

Промежуточными остановками по маршруту определены города Ходжалы, Ханкенди и Шуша. Стоимость проезда составляет:

Сумгайыт–Ходжалы — 14,30 AZN,

Сумгайыт–Ханкенди — 14,80 AZN,

Сумгайыт–Шуша — 15,20 AZN.

Отмечается, что приобрести билеты можно только онлайн через портал «biletim.az».

Напомним, при покупке билета через портал «biletim.az» или мобильное приложение гражданам Азербайджана разрешение на въезд на освобождённые территории предоставляется автоматически.

Источник: АПА