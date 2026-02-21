В Тиране прошли массовые протесты

Тысячи сторонников основной оппозиционной силы Албании — Демократической партии (PD) — собрались в столице Тирана по призыву партии и провели акцию протеста у здания правительства, заявляя о коррупции в стране.

Участники акции потребовали отставки правительства во главе с премьер-министром Эди Рамой. Протестующие бросали в сторону здания правительства бутылки с зажигательной смесью и запускали фейерверки.

Выступая на митинге, бывший премьер-министр и лидер Демократической партии Сали Бериша заявил, что «они спасут Албанию и продолжат протесты».

После его выступления демонстранты направились к зданию парламента, где также бросали бутылки с зажигательной смесью и фейерверки.

Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и водометы.

Источник: Анадолу