В Баку ожидается дождь и изморось

22 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако утром местами возможна слабая изморось, вечером — дождь.

Как сообщает 1news.az, соответствующую информацию распространила Национальная служба гидрометеорологии.

Отмечается, что северо-западный ветер, временами усиливающийся, к вечеру ослабеет.

Температура воздуха ночью составит +3…+6 °C, днём +9…+14 °C. Атмосферное давление понизится с 765 до 762 мм рт. ст. Относительная влажность ночью — 75–80%, днём — 60–65%.

В районах страны в основном ожидается погода без осадков, однако вечером местами возможны осадки, которые в отдельных районах могут кратковременно усилиться. В горных зонах вероятен снег. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха в регионах ночью +1…+6 °C, днём +9…+14 °C, в горах ночью от −3 °C до +2 °C, днём +2…+6 °C.