Водители недовольны дорожной разметкой в центре Баку - ВИДЕО

Водители выражают недовольство дорожной разметкой на улице Рашида Бейбутова в Баку. Причина - отсутствие прерывистых линий на автобусных полосах.

В результате автомобилисты вынуждены выполнять поворот направо не из первой, а именно из второй полосы.

Интересно, довольны ли водители существующей разметкой?

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на AzTV, по словам водителей, наличие непрерывистых линий на автобусных полосах упростило бы маневры. Например, можно было бы въехать в эту полосу для совершения поворота. Они также отмечают, что применение дорожных знаков 5.8.1 также могло бы улучшить ситуацию.

Другой автомобилист указывает, что когда дорога широкая, полосы не создают препятствий, однако некоторые улицы достаточно узкие, что существенно затрудняет движение.

Подробнее - в видео: