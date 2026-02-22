Дания не осведомлена о намерении США направить госпитальное судно в Гренландию

Соединенные Штаты направили госпитальное судно к берегам Гренландии, сообщил президент США Дональд Трамп. Плавучий госпиталь уже в пути, написал американский лидер на своей платформе Truth Social.

Как сообщают СМИ, по словам Трампа, американское госпитальное судно поможет "многим людям" в Гренландии, "которые больны и которым не оказывается помощь". При этом он не уточнил, о ком идет речь. Президент США также не написал, скольким людям должна будет оказана помощь экипажем госпитального судна. При этом он указал, что операция осуществляется в координации с губернатором Луизианы Джеффом Лэндри, которого он в декабре назначил специальным посланником по Гренландии.

Сообщение Трампа проиллюстрировано картинкой, предположительно, сгенерированной искусственным интеллектом, на которой изображено госпитальное судно USNS Mercy, направляющееся к заснеженным горам. 272-метровое USNS Mercy обычно базируется в Южной Калифорнии. Остается неясным, действительно ли это судно отправлено в Гренландию.

У ВМС США два больших госпитальных судна, ни одно из них не базируется в Луизиане. В прошлом их направляли в зоны стихийных бедствий, таких как сильные землетрясения или разрушительные ураганы. В разгар пандемии коронавируса их также временно размещали в портах США. Каждое из них вмещает около 1000 больничных коек, включая 80 коек в отделении интенсивной терапии.

При этом Гренландия с населением чуть менее 57 000 человек не делала заявлений о дополнительных медицинских потребностях. Более того, в телерадиокомапнии DR со ссылкой на датского министра обороны Троэльса Лунда Поульсена сообщили, что правительство Дании не располагает информацией о планах США по отправке американского плавучего госпиталя в Гренландию.

Поульсен отметил, что жители Гренландии получают всю необходимую помощь и не нуждаются в особых мерах в сфере здравоохранения.Также обитатели острова могут пройти специальное лечение в Дании, добавил он.