В Олимпийской деревне готовили 12 тысяч кусков пиццы в день

Повара в Олимпийской деревне готовили в среднем по 12 000 кусков пиццы в день.

Об этом журналистам рассказал гендиректор оргкомитета Игр в Италии Андре Варнье.

"Основные Олимпийские деревни были в Милане и Предаццо. Мы заняли 5 560 кроватей, и много было разговоров о еде. В среднем в день мы готовили 365 кг пасты, 10 000 яиц, 8 000 чашек эспрессо, 12 000 кусочков пиццы. Эти показатели впечатляют. Если мы сложим все обеды, которые приготовили, получится башня высотою в 60 км", - сказал Варнье.

Олимпийские игры завершатся сегодня вечером.