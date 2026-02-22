В ЕС хотят отложить голосование по соглашению с США

Европейский парламент должен отложить голосование по законопроекту, реализующему часть соглашения Евросоюза о трансатлантической торговле, после того как Верховный суд США отменил глобальные пошлины президента Дональда Трампа.

Об этом заявил Politico председатель комитета по торговле Европейского парламента Бернд Ланге.

«Условия Тернберрийского соглашения и правовая основа, на которой оно было построено, изменились. Поэтому на нашей завтрашней дополнительной встрече я предложу переговорной группе Европарламента приостановить законодательную работу до тех пор, пока мы не получим надлежащую правовую оценку и четкие обязательства со стороны США», — сказал Ланге.

Тернберрийское соглашение (Turnberry Agreement/Deal) — это временное рамочное торговое соглашение, заключенное в июле 2025 года между администрацией США и Еврокомиссией. Оно предусматривало введение Вашингтоном 15% пошлины на товары из ЕС в обмен на отмену пошлин на американские промышленные товары. Целью этого соглашения было избежать торговой войны.

Источник: Газета.ру