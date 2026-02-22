Уиткофф: Отказ Ирана от обогащения урана - «красная линия» для США

США настаивают на отказе Ирана от обогащения урана, это является "красной линией" Вашингтона на переговорах.

Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

Перед тем как мы отправились туда (на переговоры с Ираном - прим. ТАСС) президент [США Дональд Трамп] дал мне и Джареду [Кушнеру] указания, [обозначил] красные линии - никакого обогащения, мы должны изъять весь материал (обогащенный уран - прим. ТАСС)", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Спецпосланник президента США утверждал, что через неделю у Тегерана будет достаточно урана, обогащенного до уровня, необходимого для создания ядерной бомбы. Уиткофф добавил, что президента США удивляет нежелание Ирана "сдаться, несмотря на давление" и переброшенные на Ближний Восток американские военные силы.

Напомним, что 17 февраля в Женеве при посредничестве Омана прошел второй раунд переговоров между США и Ираном по ядерному досье