Названы возможные сроки нанесения удара США по Ирану

Соединенные Штаты Америки могут нанести военный удар по Ирану 23 или 24 февраля, сообщает газета Bild.

«Бывший агент ЦРУ и информатор Джон Кириаку утверждает, что американское правительство тем временем якобы приняло решение о военном ударе.<…> Источник в Белом доме сообщил ему, что нападение может последовать в понедельник или во вторник», — сказано в публикации.

Кириаку отметил, что в администрации президента США за атаку на Иран выступают, в частности, госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет. Против высказались вице-президент Джей Ди Вэнс и директор национальной разведки Тулси Габбард.

Источник: РИА Новости