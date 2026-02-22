Трамп призвал Netflix уволить топ-менеджера за поддержку Демократической партии

Американский президент Дональд Трамп призвал компанию Netflix уволить члена совета директоров, бывшего советника по национальной безопасности в администрации Барака Обамы Сьюзан Райс за ее поддержку Демократической партии.

Как написал он 21 февраля в Truth Social, стриминговый сервис может столкнуться с негативными последствиями, если топ-менеджер сохранит свой пост.

"Netflix должна немедленно уволить расистку и помешанную на борьбе с Трампом Сьюзан Райс, иначе они столкнутся с последствиями", - написал он, добавив, что Райс не имеет каких-либо талантов или способностей. "Ее власть исчезла и больше никогда не вернется. Сколько ей платят и за что", - добавил глава Белого дома.

Кроме того, глава американской администрации прикрепил к посту скриншот с сообщением правой активистки Лоры Лумер в X, которая написала, что Райс угрожает поддерживающим нынешнюю республиканскую администрацию представителям крупного бизнеса. Она отметила, что член совета директоров Netflix заявляла о том, что Демократическая партия заставит крупные американские компании ответить за свои политические решения в случае победы на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре этого года и президентских выборах в 2028 году.

Райс с 2009 по 2013 год являлась постпредом США при ООН, а с 2013 по 2017 год занимала должность помощника президента по вопросам национальной безопасности. В администрации Джо Байдена она с 2020 по 2023 год возглавляла Совет по внутренней политике при Белом доме.

Источник: ТАСС