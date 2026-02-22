Аракчи и Гросси обсудили по телефону переговоры по иранской ядерной программе
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе телефонного разговора заявили о важности диалога для продвижения переговоров Тегерана и Вашингтона по иранской ядерной программе.
Согласно заявлению, которое передало иранское агентство IRNA, Арагчи и Гросси обсудили "последние события, касающиеся непрямых переговоров между Ираном и США". "Стороны также подчеркнули важность конструктивного взаимодействия и использования диалога для продвижения переговорного процесса и достижения прочного взаимопонимания", - отмечается в нем.
17 февраля в Женеве при посредничестве Омана прошел второй раунд переговоров между США и Ираном по ядерному досье.
