Сотрудники МЧС провели ряд просветительских мероприятий о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях

Профильные структуры Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана провели серию просветительских мероприятий о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях.

Как сообщили в МЧС, мероприятия были проведены в интерактивной форме сотрудниками Государственной службы пожарного надзора, Государственной службы надзора за маломерными судами и спасения на водах, Бакинского Регионального центра в Бакинском Главном таможенном управлении, в школах Баку, Гянджи, Карабаха, Нафталана, Исмаиллы и других.

Целью проведения мероприятий было предоставление гражданам соответствующих знаний о необходимых правилах поведения в связи с возможными чрезвычайными происшествиями природного и техногенного характера.

Им была предоставлена подробная информация о классификации чрезвычайных ситуаций, характерных для нашей страны, в том числе о необходимых правилах поведения при пожаре и землетрясении, а также наглядно продемонстрированы правила использования первичных средств пожаротушения.

