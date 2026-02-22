В результате ночных атак ВС России по Львову и Киевской области погибли двое, пострадали 25 человек

В результате ночных российских атак по Львову и Киевской области Украины погибли два человека, пострадали 25 человек.

Как сообщают украинские СМИ, число пострадавших в результате взрывов во Львове увеличилось до 24, погибла женщина.

Отмечается, что примерно в 00:30 на спецлинию 102 поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина города Львов. После прибытия на место экипажа патрульной полиции произошел взрыв. Впоследствии, когда приехал второй экипаж, прогремел еще один взрыв.

По данным полиции, предварительно установлено, что взорвались самодельные взрывные устройства. В результате взрывов погибла 23-летняя полицейская. Повреждены служебный автомобиль патрульной полиции и гражданское транспортное средство.

По данным главы Киевской ОВА Николая Калашника, один человек погиб и один пострадал в результате ночных вражеских атак по области.

"На данный момент последствия зафиксированы в пяти районах. К сожалению, имеется информация о пострадавшем человеке. В Бориспольском районе в результате вражеской атаки поврежден частный дом", – написал он в телеграм-канале.

Также, по его информации, пять частных домов получили повреждения в Фастовском районе, где из-под завалов спасены 8 человек, в т.ч. один ребенок. Однако один из спасенных впоследствии скончался, сообщила ГСЧС Украины.