Пасмурно, но без осадков - ПРОГНОЗ НА ПОНЕДЕЛЬНИК

23 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, однако в ночь с 22 на 23 февраля в некоторых пригородных районах возможна слабая изморось. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит +3…+5 °C, днём +7…+11 °C. Атмосферное давление повысится с 761 до 764 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха — 70–80%.

В регионах страны местами ожидаются осадки, которые ночью и вечером в отдельных районах могут усилиться. В горных районах возможен снег. Днём осадки прекратятся. Ночью и утром местами прогнозируется туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха в районах ночью +4…+7 °C, днём +10…+15 °C, в горах ночью от 0 до −4 °C, днём +3…+8 °C.