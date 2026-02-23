В МИД Ирана сообщили о подготовке текста по возможной сделке с США

Иран пока готовит текст относительно возможной сделки с США, заявил официальный представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи на брифинге.

«Мы сейчас находимся на этапе подготовки своих точек зрения», – сказал дипломат.

По словам Багаи, утверждения о возможности заключения временной договоренности с Вашингтоном «не имеют под собой оснований».

Переговоры Тегерана и Вашингтона по иранскому ядерному досье прошли 17 февраля в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую – спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Арагчи назвал переговоры конструктивными и серьезными.

По его словам, сторонам удалось выработать ключевые принципы, на основе которых они будут работать над сделкой.

Следующий раунд переговоров между США и Ираном пройдут в Женеве 26 февраля.

