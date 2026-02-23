Глава МИД ФРГ заявил, что Венгрия предает борьбу за европейский суверенитет

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что его удивляет позиция Венгрии по антироссийским санкциям, и сообщил о продолжении попыток подействовать на Будапешт с целью принятия 20-го пакета ограничений.

«Я удивлен венгерской позицией», - сказал он журналистам по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС. «Мы обсудим это с нашими венгерскими коллегами. Я не считаю правильным то, что Венгрия предает собственную борьбу за свободу, за европейский суверенитет», - сказал германский министр. «Поэтому мы обратимся еще раз к Венгрии с нашими аргументами в Будапеште и, конечно, здесь - в Брюсселе, с тем чтобы они пересмотрели позицию», - заявил Вадефуль.

Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас признала, что министры иностранных дел ЕС не смогут согласовать 20-й пакет санкций против России на встрече в Брюсселе.

Еврокомиссия неоднократно объявляла, что хочет утвердить 20-й пакет санкций к 24 февраля в качестве сильного сигнала Украине. Тем не менее, несмотря на все усилия, послы 27 стран ЕС не смогли к встрече глав МИД снять все разногласия по проекту санкций. За выходные ситуация для Брюсселя лишь осложнилась после того, как Венгрия заявила, что заблокирует на встрече глав МИД ЕС 20-й пакет целиком. Будапешт требует, чтобы Брюссель принял срочные меры, которые заставят Украину возобновить транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

Источник: ТАСС