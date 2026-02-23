 В Грузии надеются, что ЕС не введет санкции против терминала Кулеви | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

В Грузии надеются, что ЕС не введет санкции против терминала Кулеви

First News Media14:17 - Сегодня
В Грузии надеются, что ЕС не введет санкции против терминала Кулеви

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил надежду на то, что Евросоюз не введет санкции против нефтяного терминала Кулеви, так как он не нарушает санкционный режим.

«Мы предоставили Еврокомиссии полную информацию в связи с Кулеви. Эта информация подтверждает то, что санкционный режим в Кулеви не нарушается. Это достоверная информация, с которой мы поделились с Евросоюзом. Исходя из этого, мы надеемся, что Кулеви не попадет в санкционный список», - сказал Кобахидзе грузинским журналистам.

Как сообщало 9 февраля агентство Reuters, ЕС намерен включить в черный список 42 танкера и впервые ввести санкции против портов третьих стран - Индонезии и Грузии - за операции с российской нефтью в рамках 20-го пакета санкций против РФ. Речь идет в том числе о терминале Кулеви, который находится в Западной Грузии на побережье Черного моря. Евросоюз планировал принять 20-й пакет санкций к 24 февраля, однако, как заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, новый пакет рестрикций не успеют принять к указанной дате.

Источник: ТАСС

Поделиться:
291

Актуально

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается до +9 °C

Общество

Совет прессы: «Журналистская деятельность должна быть направлена на защиту ...

Lifestyle

В Баку открылась выставка, посвященная 100-летию народного художника Давуда ...

Политика

В Азербайджане размер минимальной зарплаты будет пересматриваться не реже ...

В мире

Глава МИД Испании раскритиковал присутствие Еврокомиссии на заседании Совета мира

Война с картелями: как Дональд Трамп меняет антинаркотическую политику США

Министр обороны Армении совершает официальный визит в Иран

Telegraph сообщила о секретных не вскрытых сейфах с компроматами Эпштейна

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

«Не в деньгах счастье» - признание самого богатого человека в мире

Основатель Wikipedia: Ресурсы на основе ИИ — карикатуры на энциклопедии

Наоми Кэмпбелл уличили в связи с педофилом Эпштейном

Starbucks в Казахстане оказался в центре скандала из-за акции к Рамазану - ФОТО

Последние новости

Уволен председатель Нахчыванского Госагентства по ОМС

Сегодня, 16:30

Глава МИД Испании раскритиковал присутствие Еврокомиссии на заседании Совета мира

Сегодня, 16:17

Война с картелями: как Дональд Трамп меняет антинаркотическую политику США

Сегодня, 16:13

Телли Панахгызы: «Запреты и наказания следует вводить в отношении ведущих»

Сегодня, 16:00

Министр обороны Армении совершает официальный визит в Иран

Сегодня, 15:58

Совет прессы: «Журналистская деятельность должна быть направлена на защиту интересов общества»

Сегодня, 15:25

В Азербайджане применят налоговые льготы для нерезидентов в связи с WUF13

Сегодня, 15:20

Посольство США поздравило азербайджанских призеров этапа Кубка мира в Баку

Сегодня, 15:18

Назначен новый замглавы ИВ Хачмазского района

Сегодня, 15:15

Импорт раритетных автомобилей в Азербайджан освобожден от налога

Сегодня, 15:05

Подписаны контракты по проектам солнечных электростанций в Нахчыване - ФОТО

Сегодня, 15:00

Очередной гуманитарный груз Азербайджана передан городу Киев - ФОТО

Сегодня, 14:55

Telegraph сообщила о секретных не вскрытых сейфах с компроматами Эпштейна

Сегодня, 14:52

Салех Багиров: «Какова цель в продвижении аморального и безнравственного поведения на ТВ?»

Сегодня, 14:42

В Гяндже эвакуатор столкнулся с двумя легковушками

Сегодня, 14:23

В Грузии надеются, что ЕС не введет санкции против терминала Кулеви

Сегодня, 14:17

Самой большой трибуне стадиона «Нефтчи» присвоено имя Анатолия Банишевского - ФОТО

Сегодня, 14:10

Погода на вторник: В Баку ожидается до +9 °C

Сегодня, 14:00

В Баку прошла информационная сессия для СМИ, посвященная форуму WUF13 - ФОТО

Сегодня, 13:50

В Баку открылась выставка, посвященная 100-летию народного художника Давуда Кязимова - ФОТО

Сегодня, 13:45
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36