Глава МИД Испании раскритиковал присутствие Еврокомиссии на заседании Совета мира

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес раскритиковал решение Еврокомиссии (ЕК) отправить еврокомиссара по Средиземноморью и вопросам демографии Дубравку Шуйцу в качестве представителя Евросоюза на первое заседание Совета мира, которое состоялось на прошлой неделе в Вашингтоне.

Как заявил дипломат по прибытии на встречу глав МИД Евросоюза, Мадрид считает присутствие ЕК на заседании 19 февраля «серьезной ошибкой». «Это не представляет позицию ЕС», - добавил он. «ЕК от имени Евросоюза не могла посещать [эту встречу], поскольку у нее не было мандата для этого», - отметил министр.

В январе премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о решении властей страны отказаться от участия в Совете мира по Газе.

Источник: ТАСС