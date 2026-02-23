 Франция хочет использовать военные средства для блокирования «теневого флота» | 1news.az | Новости
Франция хочет использовать военные средства для блокирования «теневого флота»

First News Media16:33 - Сегодня
Франция планирует добиться полного блокирования перевозок российской нефти «теневым флотом», для чего намерен использовать военные средства.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в преддверии встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.

«Мы выступаем за полный запрет морских перевозок в рамках нашей борьбы с «теневым флотом». Это тема, которую мы обсуждаем как здесь, в Брюсселе, так и с членами Группы семи», - сказал он.

Министр добавил, что внесение новых судов в санкционные списки «не ждет принятия 20-го, 21-го или 22-го пакета санкций», а происходит по мере поступления информации. По его словам, одним из основных компонентов данной стратегии по препятствованию морским перевозкам в обход европейских санкций является «использование военных средств». «Это произошло дважды за последние месяцы, когда французские военные средства были использованы для пресечения передвижений судов «теневого флота», - напомнил Барро.

Говоря же о 20-м пакете санкций против России, который будет обсуждаться на этой встрече в Брюсселе, он заверил журналистов, что «вопрос не в том, будет ли он принят, а когда он будет принят». При этом министр не смог уточнить сроки его принятия.

Венгрия объявила 22 февраля о решении заблокировать 20-й пакет санкций против РФ, пытаясь таким образом добиться от Брюсселя, чтобы тот заставил Киев возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

Источник: ТАСС

