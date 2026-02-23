Франция хочет использовать военные средства для блокирования «теневого флота»

Франция планирует добиться полного блокирования перевозок российской нефти «теневым флотом», для чего намерен использовать военные средства.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в преддверии встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.

«Мы выступаем за полный запрет морских перевозок в рамках нашей борьбы с «теневым флотом». Это тема, которую мы обсуждаем как здесь, в Брюсселе, так и с членами Группы семи», - сказал он.

Министр добавил, что внесение новых судов в санкционные списки «не ждет принятия 20-го, 21-го или 22-го пакета санкций», а происходит по мере поступления информации. По его словам, одним из основных компонентов данной стратегии по препятствованию морским перевозкам в обход европейских санкций является «использование военных средств». «Это произошло дважды за последние месяцы, когда французские военные средства были использованы для пресечения передвижений судов «теневого флота», - напомнил Барро.

Говоря же о 20-м пакете санкций против России, который будет обсуждаться на этой встрече в Брюсселе, он заверил журналистов, что «вопрос не в том, будет ли он принят, а когда он будет принят». При этом министр не смог уточнить сроки его принятия.

Венгрия объявила 22 февраля о решении заблокировать 20-й пакет санкций против РФ, пытаясь таким образом добиться от Брюсселя, чтобы тот заставил Киев возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

Источник: ТАСС