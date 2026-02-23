ЕС вне 20-го пакета ввел санкции против восьми российских силовиков

Евросоюз вне 20-го пакета ввел санкции против восьми российских силовиков и сотрудников судебной и пенитенциарной системы.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС в «Официальном журнале Евросоюза».

В черный список внесены два судьи, прокурор, следователь и четыре руководителя колоний и СИЗО.

Санкции введены за нарушения прав человека, они не имеют отношения к 20-му пакету, который еще не согласован. Они включают запрет на въезд в ЕС и блокирование финансовых средств в Европе.

Источник: ТАСС