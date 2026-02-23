Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем выступлении коснулся ситуации в Киеве, приводя в пример исторический опыт Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.

По его словам, нынешние украинские лидеры должны учитывать уроки истории и понимать возможные последствия своих решений. Медведев отметил, что продолжение боевых действий несет для руководства страны определенные риски: часть политиков может покинуть страну, а другие столкнуться с реакцией общества. Он подчеркнул, что для некоторых представителей киевской власти война стала способом удержания власти, что создает дополнительные вызовы для внутренней политической ситуации.

Судьба Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини служит наглядным уроком для нынешних лидеров Киева, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи с военнослужащими в одном из подразделений сил беспилотной авиации.

По данным News.ru, для части руководителей Украины продолжение боевых действий является способом обеспечения собственной безопасности.

«Судьба Муссолини и Гитлера — полностью показательный пример, в том числе тех, кто впоследствии был предан суду, осужден, а в ряде случаев казнен Советским Союзом», — отметил Медведев.

Ранее он также сообщил, что российская отрасль беспилотной авиации изначально развивалась благодаря энтузиазму отдельных специалистов. По его словам, с 2022 года ситуация изменилась кардинально, и Россия вышла в лидеры в этой сфере.

До этого Медведев подчеркнул, что Россия не раскрывает детали текущих переговоров по Украине в соответствии с достигнутыми договоренностями. В рамках обсуждений Москва, по его словам, представила свою позицию относительно территориальных вопросов и параметров демилитаризации Киева.