NYT узнала о возможном ударе США по Ирану по инициативе Трампа

США рассматривают возможность масштабного удара по Ирану, если первоначальная атака или дипломатические усилия не убедят Тегеран отказаться от ядерной программы, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. По данным издания, ограниченная операция может быть проведена уже в ближайшие дни.

Если дипломатия и точечные удары не приведут к отказу Ирана от разработки ядерного оружия, Вашингтон может прибегнуть к более мощной операции, направленной на ослабление позиций верховного лидера страны Али Хаменеи. Как уточняет NYT, об этом американский президент Дональд Трамп предупредил своих советников.

Окончательное решение пока не принято, однако источники издания отмечают, что Трамп склоняется к нанесению удара в ближайшее время, целью которого станет заставить иранские власти отказаться от развития ядерного арсенала.

В числе потенциальных целей названы штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР), ядерные объекты страны, а также площадки по разработке баллистических ракет.

По информации NYT, удар, который Трамп обещал в случае провала переговоров или ограниченных операций, может состояться уже к концу этого года.

Ранее рассматривался вариант применения спецназа для уничтожения глубоко расположенных иранских ядерных объектов, недоступных для обычных боеприпасов. Однако такая операция признана слишком рискованной — она потребовала бы длительного присутствия американских сил на территории Ирана. По словам нескольких чиновников, эти планы на данный момент отложены.

Кроме того, представители различных родов войск выражали опасения, что подготовка к затяжной войне с Ираном или сама крупная операция негативно скажется на боеготовности флота, усложнит обеспечение систем Patriot и перегрузит транспортную и разведывательную авиацию.

NYT также ссылается на источники из американских и западных служб безопасности, которые предупреждают о возможных последствиях масштабной операции. Среди них — риск того, что Иран может привлечь подконтрольные группировки для атак на американские объекты в Европе и на Ближнем Востоке. Пока свидетельств таких планов нет, однако разведка фиксирует рост числа сообщений от проиранских организаций, что может указывать на активную координацию.

Напряженность между Вашингтоном и Тегераном усилилась после жесткого подавления массовых протестов в Иране в декабре прошлого года. В ответ США усилили военное присутствие в регионе. Дополнительные трения вызывает ядерная программа Ирана.

Ранее Трамп не исключал ограниченного удара по Ирану, чтобы подтолкнуть страну к соглашению. 19 февраля президент заявил, что мир узнает о «судьбе Ирана» в течение десяти дней. Последние его заявления о возможных ударах последовали после переговоров с иранской стороной в Женеве, по итогам которых отмечался прогресс в согласовании сделки.