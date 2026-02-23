Арестован бывший следователь Бакинской городской прокуратуры Мушфиг Аббасов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, Ясамальский районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры наказания.

Согласно постановлению суда, Мушфиг Аббасов приговорён к административному аресту сроком на 15 суток. Он признан виновным в распространении в интернете информации, публикация которой запрещена законодательством.

Отметим, что ранее Аббасов уже привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание по обвинению в получении взятки.