 Арестован бывший следователь Бакинской городской прокуратуры | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Арестован бывший следователь Бакинской городской прокуратуры

First News Media18:15 - Сегодня
Арестован бывший следователь Бакинской городской прокуратуры

Арестован бывший следователь Бакинской городской прокуратуры Мушфиг Аббасов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, Ясамальский районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры наказания.

Согласно постановлению суда, Мушфиг Аббасов приговорён к административному аресту сроком на 15 суток. Он признан виновным в распространении в интернете информации, публикация которой запрещена законодательством.

Отметим, что ранее Аббасов уже привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание по обвинению в получении взятки.

Поделиться:
338

Актуально

Мнение

Энергетическая архитектура Зангезурского коридора: Нахчыван становится ...

Общество

Совет прессы: «Журналистская деятельность должна быть направлена на защиту ...

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается до +9 °C

Lifestyle

В Баку открылась выставка, посвященная 100-летию народного художника Давуда ...

Общество

В Мингячевире женщина получила ножевое ранение, задержан ее супруг

Мать «Рузгара» простила убийцу сына: На брата мужа не жалуюсь, я его простила

В центре Амстердама прошла акция «Справедливость к Ходжалы!» - ФОТО

Вынесен приговор экс-сотруднику посольства США за мошенничество на полмиллиона манатов

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

Когда начинается месяц Рамазан в Азербайджане? - КАЛЕНДАРЬ

Иностранцы, снявшие неэтичные видео на Аллее шехидов, депортированы из Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

Стало известно, когда будут выплачены пенсии с учетом надбавок

Кандидат на место Вугара Гурбанова перенес инфаркт

Последние новости

В Бакинском аэропорту построят новый терминал

Сегодня, 20:00

В Мингячевире женщина получила ножевое ранение, задержан ее супруг

Сегодня, 19:48

Мать «Рузгара» простила убийцу сына: На брата мужа не жалуюсь, я его простила

Сегодня, 19:15

Мария Стадник назначена главным тренером национальной сборной Азербайджана по борьбе

Сегодня, 19:00

В центре Амстердама прошла акция «Справедливость к Ходжалы!» - ФОТО

Сегодня, 18:45

Вынесен приговор экс-сотруднику посольства США за мошенничество на полмиллиона манатов

Сегодня, 18:30

Арестован бывший следователь Бакинской городской прокуратуры

Сегодня, 18:15

​​​​​​​Вызванная в прокуратуру Челси Бахшиева покинула Азербайджан

Сегодня, 18:00

«Виртуальное пространство - не зона беззакония»: Обращение Генпрокуратуры к гражданам

Сегодня, 17:57

NYT узнала о возможном ударе США по Ирану по инициативе Трампа

Сегодня, 17:37

Энергетическая архитектура Зангезурского коридора: Нахчыван становится стратегическим узлом региона

Сегодня, 17:22

У Зеленского назвали даты нового раунда мирных переговоров с Россией

Сегодня, 17:19

Евросоюз на год продлил санкции против России

Сегодня, 17:12

Глава МИД Франции убежден, что новый пакет санкций ЕС против РФ будет утвержден

Сегодня, 17:11

Медведев сравнил судьбу Гитлера и Муссолини с возможной судьбой киевских лидеров

Сегодня, 17:10

Зять Рамиза Азизбейли обвиняется в мошенничестве

Сегодня, 17:08

Массовая гибель птиц у Каспия: стали известны результаты лабораторных исследований - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:07

ЕС вне 20-го пакета ввел санкции против восьми российских силовиков

Сегодня, 16:57

Франция хочет использовать военные средства для блокирования «теневого флота»

Сегодня, 16:33

Уволен председатель Нахчыванского Госагентства по ОМС

Сегодня, 16:30
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36