Вынесен приговор экс-сотруднику посольства США за мошенничество на полмиллиона манатов

Состоялось итоговое судебное заседание по уголовному делу бывшего ответственного сотрудника хозяйственного отдела посольства США в Азербайджане Рафига Гёюшова.

Как сообщает АПА, сегодня на процессе под председательством судьи Хафиза Кямранова в Бакинском суде по тяжким преступлениям был вынесен приговор.

Решением суда Р.Гёюшову назначено условное наказание с испытательным сроком 3 года.

Отметим, Р.Гёюшов обвиняется в мошенничестве с присвоением средств, выделенных на временное размещение прибывающих из-за границы дипломатов и других сотрудников. Он обвиняется в незаконном присвоении более чем полмиллиона манатов.

Ему было предъявлено обвинение по статье 178.4 (мошенничество в особо крупном размере) УК АР. В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции.