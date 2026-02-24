Народному поэту Нариману Гасанзаде вручен орден «Гейдар Алиев» - ФОТО

Руководитель Администрации Президента Азербайджана Самир Нуриев, в соответствии с поручением главы государства, посетил на дому народного поэта Наримана Гасанзаде, удостоенного ордена «Гейдар Алиев» за исключительные заслуги в развитии нашей культуры, и вручил ему высшую награду.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Самир Нуриев передал Нариману Гасанзаде приветствия и искренние поздравления Президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой по случаю его 95-летнего юбилея.

В ходе встречи были особо отмечены вклад Наримана Гасанзаде в азербайджанскую литературу и его многолетние заслуги в деле пропаганды национально-духовных ценностей. Было подчеркнуто, что его многогранное творчество и общественная деятельность внесли важный вклад в обогащение азербайджанской литературы и культуры, сыграв значимую роль в формировании молодого поколения в духе патриотизма.

Народный поэт выразил глубокую благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой за проявленное высокое внимание и заботу, высоко оценив государственную поддержку лиц, имеющих заслуги в сохранении наших национально-духовных ценностей, культурного наследия, а также в развитии культуры, искусства и других сфер.