Война в Украине: «ровно четыре года, как Путин берет Киев за три дня», заявил Зеленский - ФОТО - ВИДЕО

Владимир Зеленский обратился к украинцам в четвертую годовщину начала большой войны.

Президент Украины рассказал, какой огромный путь прошла страна и ее жители с 24 февраля 2022 года, и показал свой кабинет в бункере на Банковой улице в Киеве, где он работал в первые месяцы после нападения России. «Медуза» публикует цитаты из обращения и его полную видеоверсию.

Сегодня ровно четыре года, как Путин берет Киев за три дня. И это многое говорит о нашем сопротивлении, о том, как же борется Украина все это время. За этими словами — миллионы наших людей. За этими словами — большая смелость, очень тяжелая работа, выдержка и большой путь, который Украина преодолевает с 24 февраля.

Этот кабинет, эта маленькая комната в бункере на Банковой, — здесь были мои первые разговоры с мировыми лидерами в начале войны. Я здесь говорил с президентом [США Джо] Байденом и именно здесь услышал: «Владимир, есть угроза, вам нужно срочно покинуть Украину. Мы готовы в этом помочь». И я тут ответил что мне нужно оружие, а не такси.

Мы все — живые люди, и в тот день всем нам, всем украинцам, было и страшно, и больно, и у многих был шок, и многие не знали, что сказать, но на каком-то… на каком-то невидимом уровне все мы знали, что другой Украины у нас нет. Это наш дом, и мы все понимали, что нужно делать.

Это был выбор. Выбор, который тогда сделали миллионы украинцев и украинок. Наши люди не подняли белый флаг, а защищали сине-желтый. И оккупанты, которые думали, что здесь их встретят очереди с цветами, увидели очереди в военкоматы. Наши люди выбрали сопротивление.

Я работал здесь [в бункере], потом я поднимался наверх, я обращался к вам, к людям. Здесь была наша команда, правительство, ежедневные совещания с военными, звонки, поиск решений — все необходимое для того, чтобы Украина выстояла. Честно говоря, бывало по-разному, и здесь звучал и официальный язык, и нелитературный, потому что каждый пакет помощи, каждая санкция против России, каждая партия оружия — все это нужно было реально… реально выгрызать. Выгрызать веру в Украину. Сделать так, чтобы мир включился.

Призывы сработали, потому что украинцы боролись так, что захватывает дух. И сопротивление это было видно из космоса. Это вдохновляло, абсолютно, поэтому совсем скоро все увидели это сине-желтое море — тысячи людей с нашими флагами на площадях Европы и мира.

И так постепенно, тяжело, шаг за шагом, по кирпичу Украина возводила ту опору, которая позволила выдержать: когда мы выстояли первый день войны, самый долгий в жизни. А потом еще один. И еще один. А дальше неделю. Два. А потом… а потом — месяц. И мы увидели весну, <…> когда казалось, что этот февраль не закончится никогда. Мы получили свою первую весну во время великой войны. Это был переломный момент, и впервые тогда у каждого промелькнула мысль такая: сможем. Украина сможет.

Cледующий важный этап нашей борьбы, когда Украина не только выстояла и не только держит оборону, но когда Украина дает сдачи. Когда историю создавали целые города. Города-герои. Города героев. Которые шли вперед. Были первые наступления, первые успехи и то, что невозможно забыть: первые глаза — глаза украинцев, которые дождались своих.

Cлово «хлопок» получило новое значение, и как мы обрадовались, когда услышали первый «хлопок» в России. Это не злорадство, просто так по-украински звучит справедливость. Звучит «Стугной», «Ольхой», «Нептуном» и грохотом, с которым крейсер «Москва» шел на дно. Тогда это было событие, потом — традиция.

Мало что еще греет украинцам душу так, как кадры горящих военных объектов врага и его НПЗ. Когда это произошло в первый раз, это были большие новости. Сейчас — почти ежедневные.

То, что раньше казалось фантастикой, теперь стало нормой.

Но и этого недостаточно — мы будем делать больше, потому что Россия не останавливается, к сожалению, и воюет всеми методами против мира, против нас, против людей.

Путин понимает, что не способен победить Украину на поле боя, и «вторая армия мира» воюет с многоэтажками и электростанциями. И сейчас украинцы преодолевают самую тяжелую зиму в истории.

Какой еще народ может так? Несмотря на войну, все эти атаки, все испытания побеждать зло, победить уныние, отчаяние. И держаться. И держаться в единстве.

И при всем этом — добиваться результатов везде. Каждый раз после атак восстанавливаться. Каждый раз наполнять ракетами нашу ПВО. Каждое утро идти на работу. Постоянно держать позиции. Говорить с миром на равных.

Из каждого такого поступка, из всех таких шагов, достижений, маленьких побед складывается великая Украина. Великая, потому что в ней есть вы. Люди, которые вдохновляют планету.

Я очень хочу однажды приехать сюда с президентом США. Я точно знаю: только побывав в Украине и увидев своими глазами нашу жизнь и борьбу, почувствовав наших людей и вот это море боли, — только так можно понять, о чем эта война на самом деле. И из-за кого. Кто тут агрессор. На кого нужно давить. Понять, что Украина защищает жизнь, воюет именно за это. И это не уличная драка. Это нападение больного государства на суверенное. Понять, что Путин и есть эта война. Он — причина начала и преграда для ее окончания. И ставить на место надо именно Россию, чтобы был настоящий мир.

Говорят, время лечит. Я не уверен. По крайней мере, я не знаю, сколько времени нужно, чтобы залечить все наши раны. Все эти мучительные вопросы «сколько?», от которых печет внутри. Сколько выплакано слез? Сколько атак, коварных ударов? Сколько шрамов на сердце? Сколько флагов на наших кладбищах? Сколько имен?

Конечно, мы все хотим, чтобы война закончилась. Но никто не позволит, чтобы Украина закончилась. Мы хотим мира. Сильного, достойного, долгого. И перед каждым раундом переговоров я даю нашей команде очень четкие директивы. Это всегда идет закрытыми указами, но точно не раскрою государственную тайну, если скажу главный мой посыл: не обнулять все эти годы, не обесценивать всю борьбу, отвагу, достоинство, все, что прошла Украина. Нельзя, нельзя это отдать, забыть, предать. Именно поэтому столько раундов переговоров и битвы за каждое слово, за каждый пункт, за реальные гарантии безопасности, чтобы сделка была сильной. История смотрит на нас внимательно. Соглашение должно быть не просто подписано, должно быть принято — принято украинцами.

Вспоминая начало вторжения и глядя на сегодняшний день, мы имеем полное право сказать: мы защитили независимость, мы не проиграли государственность, Украина существует, и не только на карте.

До весны меньше недели. Мы преодолеваем самую тяжелую зиму в истории. Это факт. И это очень непросто. Непросто всем вам. Но так же, как в первый день войны, мы продолжаем строить свое завтра — шаг за шагом, дело за делом, достижение за достижением. И каждый результат, каждый успех, каждое наше «Украина смогла» — заслуга всех вас. Украинского народа.

Источник: МЕДУЗА

Читайте по теме:

Владимир Зеленский впервые показал бункер в Киеве - ФОТО - ВИДЕО