Вучич заявил, что есть доказательства подготовки покушения на его семью

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербские власти располагают записями планирования подозреваемыми покушения на него и членов его семьи.

Высший суд в городе Кралево во вторник поместил под стражу на 30 дней двух мужчин, задержанных по подозрению в планировании насильственной смены власти путем покушения на Вучича и его семью.

"От того, что должны были бить ребенка до смерти, до того, что его резать. Речь идёт о людях, которые бы резали чьих-то детей. У нас есть снятый доказательный материал. Разные люди есть. Что поделать? Если бы я вам назвал причины, вы бы не поверили, основано на лжи, которую могли где-то прочитать", - заявил президент Сербии журналистам во вторник.

Полиция накануне провела задержание совместно с сотрудниками Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) в городе Кралево, расположенном в 200 километрах к юго-западу от Белграда. Задержанные мужчины 1975 и 1983 годов рождения подозреваются в подготовке преступления "нападение на конституционный порядок".

Об обнаружении оружия, транспортных средств и оборудования у подозреваемых не сообщалось, дело ведёт Высшая прокуратура в Кралево.

В прошедшие годы неоднократно сообщалось о возможной подготовке покушения и об угрозах Вучичу, сам он рассказывал о тысячах подобных заявлений в интернете. За время правления его Сербской прогрессивной партии с 2012 года до настоящего времени не было ни одного завершенного судебного разбирательства по подготовке вооруженного нападения на президента Сербии с конкретными обвиняемыми.

