США сосредоточили вокруг Ирана 150 самолетов и примерно треть флота

Уже более 150 самолетов военного назначения и примерно треть всех действующих кораблей США сосредоточены вблизи Ирана, сообщила газета Washington Post со ссылкой на данные отслеживания полетов и спутниковые снимки.

"На борту крупнейшего в мире авианосца USS Gerald R. Ford, замеченного в понедельник у берегов греческого острова Крит, находятся десятки самолетов. Это второй американский авианосец, отправленный на Ближний Восток, и его прибытие означает, что примерно треть всех действующих кораблей США теперь находится в регионе," —написало издание.

Президент США Дональд Трамп, 20 февраля отвечая на вопрос, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, заявил, что рассматривает такую возможность, при этом официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи подчеркнул, что ИРИ будет рассматривать даже "ограниченный удар" со стороны Соединенных Штатов как акт агрессии.

Источник: РИА Новости