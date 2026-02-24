Расследование против Павла Дурова: Telegram фигурирует в деле о трагедии в «Крокус Сити Холле»

Действия основателя Telegram Павла Дурова расследуют в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности. Об этом пишут «Российская газета» и «Комсомольская правда» со ссылкой на материалы ФСБ.

По данным газет, администрация мессенджера не исполнила требования Роскомнадзора и не удалила 1369 каналов, чатов и ботов, связанных с детской порнографией. Кроме того, Telegram проигнорировал требования РКН по удалению 3771 канала о наркотиках, 2666 каналов, связанных с суицидом, и 2124 канала, посвященных привлечению несовершеннолетних к противоправной деятельности.

РКН также требовал удалить свыше 10 500 каналов с призывами к экстремизму и связанных с «финансированием противника». По данным ведомства, еще в 1125 телеграм-каналах опубликованы материалы экстремистских и террористических организаций.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1.1 ст. 205.1 УК — норма предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как пишут газеты со ссылкой на материалы спецслужб, с 2022 года Telegram фигурировал в 153 000 преступлений, из которых 33 000 связаны с диверсионно-террористической и экстремистской деятельностью.

В частности, упомянуты трагедия в «Крокус Сити Холле» в 2024 году и убийство дочери российского философа Александра Дугина Дарьи.

В начале февраля Роскомнадзор начал замедлять мессенджер Telegram. Ограничения в отношении площадки объяснили неисполнением российского законодательства.



