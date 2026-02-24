«Хары бюльбюль» вновь расцвёл в Мадриде накануне 34-й годовщины Ходжалинского геноцида - ФОТО

Являющийся символом мира цветок «Хары бюльбюль» вновь расцвёл в Мадриде накануне 34-й годовщины Ходжалинского геноцида.

В эти дни Королевский ботанический сад Мадрида принимает это событие с особым символическим значением: повторное цветение «Хары бюльбюль» совпало с кануном 34-й годовщины Ходжалинского геноциида, придав этому моменту особый смысл. Цветок был подарен Королевскому ботаническому саду Мадрида в 2023 году по инициативе Посольства Азербайджанской Республики в Королевстве Испания по случаю 100-летия со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Помимо своей ботанической ценности, растение символизирует глубокие культурные связи между двумя странами. По словам директора ботанического сада Марии-Пас Мартин Эстебан, этот цветок является «очаровательной частицей азербайджанской природы в самом сердце Мадрида» и зарегистрирован как одна из жемчужин коллекции. Таким образом, «Хары бюльбюль» рассматривается как выражение уважения к памяти жертв, а также как символ надежды и мира для людей, возвращающихся на освобождённые земли Карабаха.

Отметим, что с учётом особенностей растения «Хары бюльбюль» будет содержаться в специальной оранжерее ботанического сада, где выращиваются другие представители семейства орхидных, и в течение весенних месяцев будет представлен посетителям сада, жителям Мадрида и гостям, приезжающим в страну.

Напомним, что Королевский ботанический сад Испании был основан по указу короля Фердинанда VI от 17 октября 1755 года недалеко от реки Мансанарес и является живым музеем, объединяющим богатое биоразнообразие. В 1781 году сад был перенесён на нынешнее место — к бульвару Пасео-дель-Прадо рядом с Музеем естественных наук. В саду представлено более 5500 образцов флоры из различных регионов мира.