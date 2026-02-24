Дуров прокомментировал возбужденное против него уголовное дело в РФ

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал возбуждение в России уголовного дела о содействии террористической деятельности.

Об этом он написал в своем аккаунте в Telegram.

«Россия возбудила против меня уголовное дело за «пособничество терроризму». Каждый день власти придумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram, поскольку они стремятся подавить право на частную жизнь и свободу слова», — написал он.