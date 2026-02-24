Трамп заявил, что предпочел бы договориться с Ираном о его ядерной программе

Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы достичь договоренностей с Тегераном относительно ядерной программы Ирана, и вновь пригрозил силовыми мерами против исламской республики.

"Решение принимаю я, я бы предпочел заключить сделку, чем ее не заключать, и если мы ее не заключим, этот день будет очень плохим для этой страны и, к сожалению, для ее народа. Поскольку они (иранцы - прим. ТАСС) великие и замечательные, и с ними не должно случиться чего-то столь плохого", - написал американский лидер в Truth Social, имея в виду возможность военных действий против Ирана со стороны США.

Источник: ТАСС