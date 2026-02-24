«Файлы Эпштейна»: Задержан экс-посол Великобритании в США

Британская полиция задержала 72-летнего экс-посла Великобритании в США Питера Мандельсона по подозрению в должностных злоупотреблениях из-за связей с финансистом Эпштейном.

Мандельсон занимал должность британского посла в США с февраля по сентябрь 2025 года.

Через несколько часов после задержания, в ночь на вторник, его после допроса отпустили под залог, сообщают британские и американские СМИ.

В пресс-релизах столичной полиции Мандельсона не называют по имени, но указывают о расследовании в отношении экс-министра (Мандельсон в разные годы занимал три разных министерских кресла).

Сообщается о проведении обысков по двум связанным с ним адресам.

В сентябре 2025 года публикация части документов по делу Джеффри Эпштейна - американского финансиста, которого обвиняли в секс-торговле несовершеннолетними, - привела к отставке Мандельсона с поста посла в Вашингтоне. А в начале февраля полиция начала в отношении экс-дипломата уголовное расследование о возможной передаче конфиденциальной информации.

Поводом для расследования стали новые подробности из «файлов Эпштейна». Из опубликованных Минюстом США данных следовало, что в 2009 году Мандельсон отправил американскому финансисту правительственный документ. А в 2003-2004 годах экс-дипломат получил со счетов Эпштейна $75 тысяч тремя переводами по $25 тысяч. Кроме того, муж Мандельсона в сентябре 2009 года, следует из публикаций, попросил у финансиста 10 тысяч фунтов стерлингов на курсы остеопатии и получил их.

В электронной переписке Мандельсон также призывал Эпштейна бороться за досрочное освобождение после осуждения за организацию проституции в 2008-2009 годах. А на фотографиях из «файлов Эпштейна» экс-дипломат запечатлен в нижнем белье в комнате рядом с женщиной в белом халате, лицо которой закрыто черным прямоугольником.

Источник: DW