В Азербайджане Акт амнистии охватил более 18 тыс. человек

Акт амнистии в Азербайджане по состоянию на 19 февраля был применен к 18 355 лицам.

Как сообщает Report, об этом заявил старший прокурор Департамента внеуголовного производства Генеральной прокуратуры Намиг Алиев на семинаре "Акт амнистии: выражение государственного гуманизма".

По его словам, 5 638 человек освобождены от наказания в виде лишения свободы. В том числе амнистия коснулась 572 женщин, лиц с инвалидностью и несовершеннолетних, а также участников боевых действий за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Среди освобожденных 96 человек, осужденных за преступления, не представляющие большой общественной опасности; 1 081 человек, приговоренный к лишению свободы на срок до пяти лет за преступления, совершенные по неосторожности; 3 386 человек, у которых неотбытая часть наказания за преступления небольшой тяжести составляла не более одного года; 503 человека, впервые осужденных за тяжкие преступления, при условии что неотбытая часть наказания не превышала шести месяцев.

Кроме того, по акту амнистии 9 215 человек освобождены от иных видов наказаний, включая содержание в дисциплинарной воинской части, наказание в виде ограничения свободы, исправительные и общественные работы и пр.

Напомним, что акт об амнистии, как ожидается, коснется в общей сложности более 20 тысяч человек.