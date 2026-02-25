Президент Ирана заявил о готовности к диалогу с протестующими студентами

Власти Ирана готовы ответить на требования студентов, выдвигаемые в ходе акций протеста в университетах.

Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

"Если некоторые протестуют, они могут выразить свои возражения. Протест - это признак динамичности социальной жизни, и мы готовы посещать университеты и напрямую общаться со студентами", - сказал Пезешкиан на заседании кабмина.

По его словам, которые приводит президентская пресс-служба, "члены правительства должны присутствовать в университетах и укреплять атмосферу диалога". "Наша обязанность - слушать [протестующих] и принимать меры для решения вопросов и проблем", - добавил президент.

Ранее в ряде иранских университетов прошли акции протеста студентов как против политики властей, так и в поддержку государственного строя.

Источник: ТАСС