Министр экономики Армении: Нужно закупать много азербайджанского бензина

Министр экономики Армении Геворг Папоян прокомментировал ситуацию на топливном рынке, связав динамику цен с поставками бензина из Азербайджана.

По его словам, бензин по 430 драмов ($1,15) пользуется высоким спросом и быстро раскупается. После его окончания цены на другие виды топлива растут.

«Чем больше объем поставок, тем быстрее топливо исчезает с рынка, поскольку потребители активно покупают более дешевый бензин. Как только азербайджанский бензин заканчивается, цены на другие виды топлива повышаются», - отметил Папоян.

Ранее сообщалось, что в январе 2026 года в Армению были ввезены бензин и дизельное топливо из Азербайджана на сумму $2 млн 403,6 тыс.

В настоящее время бензин Премиум-95 (АИ-95) реализуется по 460 драмов (около $1,21), Regular (АИ-92) — по 440 драмов (около $1,16).

Министр подчеркнул, что для стабилизации ценовой ситуации необходимо наращивать объемы поставок более дешевого топлива.

Папоян также отметил, что в перспективе объем товарооборота между Арменией и Азербайджаном может достичь сотен миллионов долларов.

По его словам, Баку передал армянской стороне перечень товаров, которые готов поставлять в Армению, в ответ Ереван направил собственный список.

«Пока, скажем так, нет серьезных конкурентных преимуществ. Конечно, есть и определенные моменты, психологические факторы… Торговля будет», — подчеркнул он.

В ноябре 2025 года впервые за 35 лет через Азербайджан в Армению было отправлено 1050 тонн российской пшеницы. Уже в декабре в Армению прибыл первый азербайджанский груз — 22 вагона с 1218 тоннами бензина марки АИ-95. 7 января 2026 года стало известно, что Азербайджан отправил в Армению новую партию — 7600 тонн бензина и дизтоплива. При этом министр экономики Геворк Папоян в конце января отмечал, что Ереван договорился с Баку о поставках из России сжиженного газа и битума железнодорожным путем через Азербайджан.

Источник: Sputnik Армения