​​​​​​​Юбиляры в сфере культуры удостоены Почетных дипломов Минкультуры – ФОТО

25 февраля в Министерстве культуры состоялась встреча с группой юбиляров - деятелей культуры.

В мероприятии приняли участие народные артисты Ниямеддин Мусаев, Юсиф Ахундзаде, Гюльбаджи Иманова, Сакина Исмаилова, Натиг Ширинов, народные художники Агали Ибрагимов, Эльдар Микаилзаде и известная детская писательница Солмаз Аманова, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

Министр культуры Адиль Керимли поздравил деятелей культуры с их юбилеями и выразил тёплые пожелания, отметив, что каждый из присутствующих вносит значительный вклад в развитие азербайджанской культуры.

Говоря о государственном подходе к культуре в философии общенационального лидера Гейдара Алиева, министр подчеркнул, что великий руководитель во все годы своей работы уделял большое внимание культуре, отметив, что этот прогрессивный подход продолжается сегодня под руководством Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Было подчеркнуто, что развитие, сохранение и продвижение культуры осуществляется параллельно с вниманием к деятелям искусства на высоком уровне - по распоряжениям главы государства творческие личности получают пенсии и награды, что, несомненно, служит стимулом и укрепляет их связь с жизнью и искусством.

Затем Адиль Керимли вручил юбилярам Почётные дипломы Министерства культуры, пожелал им здоровья и успехов в деятельности.

Деятели культуры выразили благодарность за оказанное внимание, в завершение встречи было сделано совместное фото.