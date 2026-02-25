 ​​​​​​​Юбиляры в сфере культуры удостоены Почетных дипломов Минкультуры – ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

​​​​​​​Юбиляры в сфере культуры удостоены Почетных дипломов Минкультуры – ФОТО

Феликс Вишневецкий17:30 - Сегодня
​​​​​​​Юбиляры в сфере культуры удостоены Почетных дипломов Минкультуры – ФОТО

25 февраля в Министерстве культуры состоялась встреча с группой юбиляров - деятелей культуры.

В мероприятии приняли участие народные артисты Ниямеддин Мусаев, Юсиф Ахундзаде, Гюльбаджи Иманова, Сакина Исмаилова, Натиг Ширинов, народные художники Агали Ибрагимов, Эльдар Микаилзаде и известная детская писательница Солмаз Аманова, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

Министр культуры Адиль Керимли поздравил деятелей культуры с их юбилеями и выразил тёплые пожелания, отметив, что каждый из присутствующих вносит значительный вклад в развитие азербайджанской культуры.

Говоря о государственном подходе к культуре в философии общенационального лидера Гейдара Алиева, министр подчеркнул, что великий руководитель во все годы своей работы уделял большое внимание культуре, отметив, что этот прогрессивный подход продолжается сегодня под руководством Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Было подчеркнуто, что развитие, сохранение и продвижение культуры осуществляется параллельно с вниманием к деятелям искусства на высоком уровне - по распоряжениям главы государства творческие личности получают пенсии и награды, что, несомненно, служит стимулом и укрепляет их связь с жизнью и искусством.

Затем Адиль Керимли вручил юбилярам Почётные дипломы Министерства культуры, пожелал им здоровья и успехов в деятельности.

Деятели культуры выразили благодарность за оказанное внимание, в завершение встречи было сделано совместное фото.

Поделиться:
290

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работами, проделанными в селе ...

Экономика

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами ...

Экономика

Из Азербайджана в Армению отправлена очередная партия нефтепродуктов

Мнение

Россия против азербайджанцев: силовая кампания под видом закона

Общество

Скандал в семье народной артистки: «Тело моей бабушки оставили в мечети, а квартиру разграбили»

Аудиовизуальный совет прокомментировал требования закрыть передачи с Толиком и Эльгизом

Директора детского сада в Абшеронском районе подозревают в присвоении продуктов - ВИДЕО

​​​​​​​Юбиляры в сфере культуры удостоены Почетных дипломов Минкультуры – ФОТО

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

Мать «Рузгара» простила убийцу сына: На брата мужа не жалуюсь, я его простила

​​​​​​​Вызванная в прокуратуру Челси Бахшиева покинула Азербайджан

В Азербайджане похолодает на 4–6 градусов

Госагентство: Обращения в Тарифный совет по поводу тарифа на воду не было - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Азербайджанским спортсменам заменят олимпийские медали Игр-2024

Сегодня, 19:15

Скандал в семье народной артистки: «Тело моей бабушки оставили в мечети, а квартиру разграбили»

Сегодня, 19:00

Аудиовизуальный совет прокомментировал требования закрыть передачи с Толиком и Эльгизом

Сегодня, 18:45

Макрон назначил нового главу Лувра

Сегодня, 18:30

Президенты Черногории и Северной Македонии посетят Азербайджан

Сегодня, 18:16

Из Азербайджана в Армению отправлена очередная партия нефтепродуктов

Сегодня, 18:05

Директора детского сада в Абшеронском районе подозревают в присвоении продуктов - ВИДЕО

Сегодня, 17:51

​​​​​​​Юбиляры в сфере культуры удостоены Почетных дипломов Минкультуры – ФОТО

Сегодня, 17:30

Замглавкома ВКС России находится в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 17:28

В эти дни в Азербайджане резко понизится температура воздуха

Сегодня, 17:26

Министр экономики Армении: Нужно закупать много азербайджанского бензина

Сегодня, 17:25

В Армении спустя 18 лет по делу «1 марта» арестован экс-чиновник полиции

Сегодня, 17:21

Действовал под видом сотрудника ТВ и шантажировал предприятия Лянкярана

Сегодня, 17:18

В Сумгайыте произошло ДТП с участием пяти автомобилей

Сегодня, 17:15

В Азербайджане стартовал электронный перевод учащихся на второе полугодие

Сегодня, 17:14

Папикян и Лариджани обсудили вопросы безопасности и сотрудничества

Сегодня, 17:11

Схема движения восьми автобусных маршрутов в Баку временно изменится

Сегодня, 17:09

Россия против азербайджанцев: силовая кампания под видом закона

Сегодня, 17:09

Еврокомиссар едет в Баку для обсуждения Южного газового коридора

Сегодня, 16:53

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Сегодня, 16:47
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50