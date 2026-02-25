В Турции разбился истребитель F-16: есть погибший
В провинции Балыкесир потерпел крушение истребитель F-16 ВВС Турции.
Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции в соцсети X.
Сообщается, что радиосвязь с самолетом, вылетевшим с 9-й главной авиабазы Турции, была потеряна, начиная с 00:56 по местному времени.
Отмечается, что в результате незамедлительно начатых поисково-спасательных работ было установлено, что самолет потерпел крушение, и были обнаружены его обломки. Пилот самолета погиб в результате инцидента.
"Причина крушения будет установлена после расследования, проведенного следственной группой", - сообщили в министерстве.
