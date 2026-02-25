Директор Лувра ушла в отставку на фоне расследования схем мошенничества

Директор Лувра Лоранс де Кар покинула пост по собственному желанию.

Решение последовало спустя четыре месяца после кражи ювелирных изделий на сумму 88 млн евро, а также на фоне расследования схемы мошенничества с билетами, сообщает The Guardian со ссылкой на источник.

Заявление об отставке было подано президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Он принял его, назвав шаг де Кар «актом ответственности». В администрации президента отметили, что крупнейшему музею мира, столкнувшемуся с чередой проблем, требуются «спокойствие и новый сильный импульс» для реализации проектов по безопасности и модернизации. Неизвестно, кто займёт пост директора после де Кар. Женщина возглавляла учреждение с 2021 года.

Увольнение де Кар последовало за чередой неудач в музее. В октябре группа злоумышленников за семь минут ограбила Лувр. Среди похищенного — изумрудное и бриллиантовое ожерелье, которое Наполеон I подарил своей супруге Марии-Луизе, диадема императрицы Евгении и другие ценности. Четверо подозреваемых были арестованы, однако украденные артефакты до сих пор не найдены. Ещё в октябре де Кар попыталась уволиться, но её заявление не приняли.

После вооружённого ограбления началась серия забастовок сотрудников. Профсоюзы требовали срочного ремонта, увеличения штата и выступали против повышения цен на билеты для туристов из стран, не входящих в Евросоюз.

Источник: РБК