«Раньше она была натуральной красоткой!»: В сети обсуждают «новое лицо» Рози Хантингтон-Уайтли - ФОТО - ВИДЕО

В Сети активно обсуждают перемены во внешности британской супермодели и актрисы Рози Хантингтон-Уайтли, являющейся возлюбленной британского актера Джейсона Стэйтема.

После недавнего мероприятия Vogue Forces of Fashion в Сиднее в интернете разгорелась дискуссия о внешности 38-летней британской модели Рози Хантингтон-Уайтли. На видео интервью с главным редактором Vogue Australia видно, что лицо модели выглядит в корне иначе, чем на фотографиях в социальных сетях.

«Что случилось с лицом Рози?», «Она совсем другая!», «Это точно она? Она выглядела совершенно иначе!» - пишут пользователи социальных сетей в комментариях к видео.

Появились догадки о возможных косметических процедурах - пользователи задаются следующими вопросами: «Имплант в подбородок?», «Ботокс?», «Что с её лицом? Раньше она была натуральной красоткой!».

Нашлись и те, кто встал на защиту модели. Они объяснили её внешний вид обычными причинами: «Она только прилетела в Сидней после долгого перелёта. Джетлаг и освещение могут полностью изменить внешний вид».

Сама Рози Хантингтон-Уайтли пока никак не прокомментировала на своих страницах в социальных сетях сложившуюся ситуацию – модель разместила в Instagram снимки, сделанные в Сиднее, но большинство кадров сделано либо издалека, либо со спины.