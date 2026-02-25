Замена и обновление устройства после кохлеарной имплантации теперь покрываются ОМС

В рамках Пакета услуг обязательного медицинского страхования покрываются операция по кохлеарной имплантации и начальные этапы реабилитации.

В течение 2025 года за счёт обязательного медицинского страхования операции по кохлеарной имплантации для восстановления слуха были проведены 136 пациентам, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство обязательного медицинского страхования.

С 2026 года, помимо указанных услуг, в страховое обеспечение также включены случаи обновления или замены речевого процессора (верхнего устройства) в период после операции в случае его неисправности. В рамках обязательного медицинского страхования предоставляются 3 новые медицинские услуги, связанные с речевым процессором.

Согласно этим нововведениям, через 1 год после операции по имплантации проводится 4 регулировки верхнего устройства за счёт обязательного медицинского страхования. Эти регулировки позволяют адаптировать устройство к слуховым потребностям пациента и сделать процесс реабилитации более эффективным.

Одновременно замена речевых процессоров, использовавшихся не менее 5 лет, на новые модели с более современными технологическими возможностями также покрывается обязательным медицинским страхованием.

Также замена речевых процессоров того же модельного ряда, срок гарантии которых истёк и которые стали технически непригодными, включена в обеспечение обязательного медицинского страхования. Указанные нововведения направлены на обеспечение долгосрочной медицинской поддержки для пользователей кохлеарного импланта, повышение качества их жизни и более активное участие в социальной жизни.

Эти 3 новые услуги распространяются и на застрахованных лиц, которым операция по кохлеарной имплантации не проводилась за счёт обязательного медицинского страхования.

Для постановки диагноза и проведения первичных обследований пациенты могут обращаться в государственные медицинские учреждения под управлением TƏBİB или в соответствующие научно-исследовательские институты, подчинённые Министерству здравоохранения АР.

Операция проводится за счёт обязательного медицинского страхования на основании медицинских показаний и направления в частных медицинских учреждениях, заключивших договор с Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию. Во время операции обеспечиваются расходы на лекарства и медицинские расходные материалы, кохлеарную имплантационную систему (внутреннее устройство), а также установка верхнего устройства через 1 месяц после операции с учётом времени на заживление оперированной области. В течение 12 месяцев после операции проводится 3 регулировки звука верхнего устройства за счёт обязательного медицинского страхования.

После кохлеарной имплантации пациенты привлекаются к реабилитационным услугам в рамках обязательного медицинского страхования (36 сеансов логопеда и психолога), что в значительной мере способствует развитию слуха и речевых навыков.

Для использования услуг по регулировке, обновлению или замене верхнего устройства после операции необходимо официально обратиться в Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию. Услуги предоставляются в медицинских учреждениях, специализированных в данной области, имеющих договор с агентством и на основании медицинских показаний.