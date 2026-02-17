​​​​​​​Выдан ордер на арест певца Эдиса

В ходе расследования дела о наркотиках, которое ведет Стамбульская прокуратура, появился новый поворот – популярный певец Эдис вызван на допрос, вынесен ордер на его арест.

По информации GZT, вчера вечером Эдис выехал за границу.

В рамках операции, проведённой ночью, всего были задержаны 19 человек, среди которых Мурат Далкылыч и другие знаменитости - задержанным предъявлены обвинения в покупке, хранении и использовании наркотических веществ.

Стамбульская прокуратура сообщает, что расследование продолжается, возможны новые допросы и расширение дела - официальные заявления о деталях операции ожидаются в ближайшие дни.