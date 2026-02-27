В парламенте Азербайджана обсудили проблему перегруженных школьных ранцев

В Азербайджане предлагается оптимизировать учебные пособия, чтобы снизить нагрузку на школьные ранцы.

Это отражено в докладе уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики за 2025 год, который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламентского комитета по правам человека.

В документе отмечается, что перегруженная учебная программа и большое количество пособий, особенно в начальных классах, утяжеляют школьные сумки и негативно влияют на здоровье и физическое развитие детей. В связи с этим предлагается оптимизировать программы, заменить несколько дополнительных пособий по одному предмету едиными компактными материалами, расширить использование цифровых ресурсов и укрепить материально-техническую базу учебных заведений. Также предлагается установить в школах шкафчики для хранения пособий, которые не нужны учащимся каждый день.

